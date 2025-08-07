Chandigarh Challans: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 221.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੱਟੇ ਚਲਾਨ
Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Aug 07, 2025, 09:08 AM IST

Chandigarh Challans: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 3,016,968 ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟ 221.36 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। 119.15 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 102.20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਬਾਕੀ ਹੈ। 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2024 ਤੱਕ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਟੇ ਗਏ ਚਲਾਨ

2020 ਵਿੱਚ 1,03,162 ਮੈਨੂਅਲ ਅਤੇ ITMS ਨਾਲ 78,396 ਚਲਾਨ ਨਾਲ ਕੁਲ 1,81,558 ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ

2021 ਵਿੱਚ 1,33,736 ਮੈਨੂਅਲ ਅਤੇ ITMS ਨਾਲ 1,09,201 ਚਲਾਨ ਨਾਲ ਕੁਲ 2,42,937 ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ

2022 ਵਿੱਚ 1,23,010 ਮੈਨੂਅਲ ਅਤੇ ITMS ਨਾਲ 4,80,108 ਚਲਾਨ ਨਾਲ ਕੁਲ 6,03,118 ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ

2023 ਵਿੱਚ 1,01,579 ਮੈਨੂਅਲ ਅਤੇ ITMS ਨਾਲ 8,91,979 ਚਲਾਨ ਨਾਲ ਕੁਲ 9,93,558 ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ

2024 ਵਿੱਚ 1,48,837 ਮੈਨੂਅਲ ਅਤੇ ITMS ਨਾਲ 8,46,960 ਚਲਾਨ ਨਾਲ ਕੁਲ 9,95,797 ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ

ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਐਮਪੀ) ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ’ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ - 2020 ਵਿੱਚ 1.81 ਲੱਖ ਚਲਾਨ ਤੋਂ 2024 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ 18 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਲਾਨ - 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਚਲਾਨਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 61% - ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਯੂਟੀ ਨੇ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਐਸਐਮਐਸ ਅਲਰਟ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਿੰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

1.43 ਲੱਖ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ 5 ਜਾਂ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਲਾਨ
ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 1.43 ਲੱਖ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਜਾਂ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਲਾਨ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 7,691 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਜਾਂ ਵੱਧ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲਗਭਗ 2,483 ਵਾਹਨ 50 ਜਾਂ ਵੱਧ ਲੰਬਿਤ ਚਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਹਨ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

