/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ; 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹਿਣਗੇ ਇਹ ਰੋਡ

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Chandigarh Traffic News: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ (13 ਜੁਲਾਈ) ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟਰੈਫਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਚਲਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਾਇਵਰਟ ਅਤੇ ਭਾਗ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹਿਣਗੇ:
ਸੈਕਟਰ 51/52 ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਆਈਐਸਬੀਟੀ ਸੈਕਟਰ 43 ਚੌਕ, ਸੈਕਟਰ 34-35/43-44 ਚੌਕ (ਸਾਊਥ ਐਂਡ ਚੌਕ) ਤੋਂ ਸੈਕਟਰ 21-22/34-35 ਚੌਕ (ਪਿਕੈਡਿਲੀ ਚੌਕ) ਸਮੇਤ ਹਿਮਾਲਾ ਦੇ ਅਰੋਮਾ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਸੜਕ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ।
ਸੈਕਟਰ 21-22/34-35 ਚੌਕ (ਪਿਕੈਡਿਲੀ ਚੌਕ) ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਸੈਕਟਰ 20/21-33/34 ਚੌਕ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਚੌਕ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 20/30-32/33 ਚੌਕ (ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੌਕ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤੱਕ ਸੜਕ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ।
ਸੈਕਟਰ 20/21-33/34 ਚੌਕ, ਸੈਕਟਰ 33/34-44/45 ਚੌਕ, ਸੈਕਟਰ 44/45-50/51 ਚੌਕ (ਗੌਸ਼ਾਲਾ ਚੌਕ) ਤੋਂ ਸੈਕਟਰ 50/51 ਚੌਕ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਜੋ ਸੈਕਟਰ 20/21 ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 45-46/49/50 ਚੌਕ ਸਮੇਤ ਸਰੋਵਰ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਬੈਰੀਅਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ (X (@trafficchd) ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ (@trafficchd) ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ (@Chandigarh TrafficPolice) ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਾਂ 'ਤੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਅਪਡੇਟਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ/ਡਾਈਵਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਡੂੰਘਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।