ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, 3 ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ; 275 ਪੇਟੀਆਂ ਬਰਾਮਦ

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Chandigarh News(ਮਨੋਜ ਜੋਸ਼ੀ): ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲ, ਸੈਕਟਰ-24 ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ 275 ਪੇਟੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ W/SSP ਕੰਵਰਦੀਪ ਕੌਰ, IPS ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ DSP/DCC ਪੀ. ਅਭਿਨੰਦਨ, DANIPS ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਸਬੀਰ ਨੰਬਰ 373/CHG, ਇੰਸਪੈਕਟਰ/ਇੰਚਾਰਜ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 150 ਪੇਟੀਆਂ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ
ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੁਲਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, 1645/CP ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 31/32 ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ ਰੋਡ ਤੋਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਨਾਟੋਨ ਸਾਹ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੁਮਾਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਵਿਹਾਰ, ਨਵਾਂਗਾਓਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਨੰਬਰ CH01TC1287 ਵਿੱਚੋਂ 150 ਪੇਟੀਆਂ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਪੇਟੀਆਂ ਦਿਲਬਰ ਸੰਤਰਾ ਅਤੇ 50 ਪੇਟੀਆਂ ਦਿਲਬਾਗ ਸੋਫੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਸੈਕਟਰ-31, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ FIR ਨੰਬਰ 155, ਮਿਤੀ 10 ਸਤੰਬਰ 2026, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 61-1-14 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 125 ਪੇਟੀਆਂ ਕਿੰਗ ਗੋਲਡ ਵਿਸਕੀ ਬਰਾਮਦ
ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 46 A/B ਦੇ ਮੋੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਾਸੀ ਫੇਜ਼-2, ਰਾਮ ਦਰਬਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਮਹਿੰਦਰਾ ਪਿਕਅੱਪ ਨੰਬਰ CH01TA3281 ਵਿੱਚੋਂ 125 ਪੇਟੀਆਂ ਕਿੰਗ ਗੋਲਡ ਵਿਸਕੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਸੈਕਟਰ-34, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ FIR ਨੰਬਰ 138, ਮਿਤੀ 9 ਸਤੰਬਰ 2026, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 61-1-14 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।