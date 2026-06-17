ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ; ਪੰਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਸਪੈਂਡ

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Chandigarh Policemen Suspended News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੈਕਟਰ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ 11 ਥਾਣਾ ਦੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੁਮਨ, ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਉੱਤੇ ਤੈਨਾਤ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰੋਬਿਨ, ਸੈਕਟਰ ਤਿੰਨ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਥਾਣੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 11 ਫਾਇਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਦੋ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਮਿਸਟ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ।
24 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਜੇੜੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਗਈ ਜਾਨਕੀ ਦਾਸ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਰੋਹੜੂ ਦੇ ਡੱਲਗਾਓਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ 24 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 11 ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਨੰਬਰ 14 ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ।
ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਿੰਨ ਬਦਮਾਸ਼ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ 'ਤੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਬਦਮਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਕੈਮਿਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਐਕਟਿਵਾ 'ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ।