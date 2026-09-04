ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ 36 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ-ਪਾਵਰ ਬਲਾਕ! 12 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੱਦ, 76 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ

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Chandigarh Railway Station: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 36 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਲਾਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
12 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਰੱਦ
ਬਲਾਕ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 12 ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਕਾਲਕਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਕਾਲਕਾ-ਅੰਬਾਲਾ ਪੈਸੇਂਜਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਜਲੰਧਰ-ਅੰਬਾਲਾ ਪੈਸੇਂਜਰ, ਅੰਬਾਲਾ-ਦੌਲਤਪੁਰ ਚੌਕ ਪੈਸੇਂਜਰ, ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ-ਜਲੰਧਰ ਪੈਸੇਂਜਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 6 ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਆਪਣੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ ਤੱਕ ਹੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ
ਰਾਮਨਗਰ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 14, 21 ਅਤੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ 5 ਅਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗੀ।
ਅਜਮੇਰ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਦੈਪੁਰ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 6-7 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਲਈ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 2 ਤੋਂ ਚੱਲੇਗੀ।
ਕੁਝ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਡਾਇਵਰਟ
ਲਾਲਕੂਆਂ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ 3 ਅਤੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ-ਸਰਹਿੰਦ-ਸਨੇਹਵਾਲ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਅਤੇ ਨਿਊ ਮੋਰਿੰਡਾ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ।
ਮੋਹਾਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ 8 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਰੁਕਣਾ
ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, 10 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਠ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਬਲਪੁਰ-ਜੰਮੂ ਤਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਟਾਟਾਨਗਰ-ਜੰਮੂ ਤਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਆਗਰਾ-ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਸਹਰਸਾ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
76 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, 76 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਬਰਥਿੰਗ, ਯਾਨੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ।
ਯਾਤਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨ ਇਨਕੁਆਰੀ ਸਿਸਟਮ (NTES) ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 139 ਰਾਹੀਂ ਰੇਲ ਰੂਟਾਂ, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।