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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ 36 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ-ਪਾਵਰ ਬਲਾਕ! 12 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੱਦ, 76 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ

Chandigarh Trains: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 36 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬਲਾਕ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਰਾਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 76 ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ।

Written ByRaj Rani
Published: Sep 04, 2026, 11:53 AM IST|Updated: Sep 04, 2026, 11:53 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ 36 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ-ਪਾਵਰ ਬਲਾਕ! 12 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੱਦ, 76 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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