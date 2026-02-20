ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ Rose Festival ਲਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ, 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਦਲਿਆ ਰੂਟ, ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ

Chandigarh Rose Festival: ਸੈਕਟਰ-16 ਸਥਿਤ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਫੈਸਟਿਵਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਮਨੋਜ ਜੋਸ਼ੀ): ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਫੈਸਟਿਵਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੈਸਟਿਵਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਰਹੇਗੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖਾਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਰਕਿੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਸਕੱਤਰਾਲੇ, ਸੈਕਟਰ-9 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਰਕਿੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖਾਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਦਨ, ਸੈਕਟਰ-9 ਤੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ
ਸੈਕਟਰ-16 ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਦੀ ਪਿੱਛਲੀ ਸਾਈਡ ਪਾਰਕਿੰਗ
ਹੋਟਲ ਤਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸੈਕਟਰ-17
ਟੀਡੀਆਈ ਮਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸੈਕਟਰ-17
ਮਲਟੀ ਲੈਵਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਨੀਲਮ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਸੈਕਟਰ-17
ਸੈਕਟਰ-9 ਮੱਧ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਐੱਸਸੀਓਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਕਿੰਗ
ਸੈਕਟਰ-17 ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨ
ਐੱਮਸੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਸੈਕਟਰ-17 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਕਿੰਗ
ਰਾਸ ਫਰੰਟੀਅਰ, ਸੈਕਟਰ-17 ਦੇ ਨੇੜੇ
ਨੀਲਮ ਥੀਏਟਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਸੈਕਟਰ-17
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਪੀਲ
ਵਾਹਨ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੋ।
ਸੈਕਟਰ-16 ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੜਕਾਂ, ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ, ਪੈਦਲ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਨੋ-ਪਾਰਕਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰੋ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਾਹਨ ਟੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਵਾਹਨ ਟੋ ਜਾਂ ਕਲੈਂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1073 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੌਰਾਨ ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਹਾਰਨ ਨਾ ਵਜਾਓ।
ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰ ਪੂਲਿੰਗ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਫੈਸਟਿਵਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਾਈਵਰਟ ਜਾਂ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।