Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3077523
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshChandigarh

ਧੁੰਦ ਘਟਦੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਬਦਲੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਸਕੂਲ

Chandigarh School Timing Update: ਸਿੰਗਲ-ਸ਼ਿਫਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 9:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 8:45 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2:45 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Jan 17, 2026, 02:41 PM IST

Trending Photos

ਧੁੰਦ ਘਟਦੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਬਦਲੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਸਕੂਲ

Chandigarh School Timing Update: ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਕੂਲ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਸਿੰਗਲ-ਸ਼ਿਫਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 9:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 8:45 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2:45 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਡਬਲ-ਸ਼ਿਫਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਲਾਸਾਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 1:45 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਲਾਸਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੁਪਹਿਰ 1:15 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਠੰਡ ਅਤੇ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ, ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਲਾਸਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ 23 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।

ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਿਤੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

TAGS

Chandigarh school reopeningschool timing updatepunjabi news

Trending news

CM Bhagwant Mann
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ RDF ਫੰਡ! ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
Kullu News
पटवारी पर जानलेवा हमला: गिरफ्तारी नहीं हुई तो जारी रहेगी हड़ताल, बोले ऋषभ डोगरा
Sukhbir Badal
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ; ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
HRTC Bus Accident
Bus Accident: हवाणी में बड़ा सड़क हादसा! HRTC बस खेतों में पलटी, चालक गंभीर घायल
sangrur accident
ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਜਿਉਂਦੀ ਸੜੀ
Himachal Weather
हिमाचल में कड़ाके की ठंड 4 जिलों में कोल्ड वेव अलर्ट 6 दिन बारिश-बर्फबारी की चेतावनी
Gurdaspur school van accident
ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ; ਫਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ
Khanna News
ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ
Bathinda Accident
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
Baltej Pannu News
ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 'ਆਪ' ਦਾ ਬਾਦਲਾਂ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ