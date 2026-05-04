ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਇਮਾਰਤ ਦੀ 8ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ

Haryana Secretariat Sucide News: ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ, ਉਹ ਵਿਜ਼ਟਰ ਪਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਕੱਤਰੇਤ ਗਿਆ ਸੀ।
Trending Photos
Haryana Secretariat Sucide News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ 8ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਸੈਕਟਰ 16 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ, ਉਹ ਵਿਜ਼ਟਰ ਪਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਕੱਤਰੇਤ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਪਾਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ; ਇਹ ਸਵੇਰੇ 9:42 ਵਜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਸ 'ਤੇ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਫੇਰੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ 5ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਲੇਖਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਦਾਖਲਾ ਸਵੇਰੇ 10:22 ਵਜੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।