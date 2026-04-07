Zee Punjab Haryana Himachal PradeshChandigarh

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-45 ‘ਚ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ

Chandigarh Sector 45 Demolition Drive: ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਚ.ਐਸ. ਲੱਕੀ ਵੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਉਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੀਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Apr 07, 2026, 03:32 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-45 ‘ਚ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ

Chandigarh Sector 45 Demolition Drive: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਉਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰ-45 ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟੀਮ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਉਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਰੀਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਰ ਤੋੜੇ ਜਾਣ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਚ.ਐਸ. ਲੱਕੀ ਵੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਉਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੀਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਉਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਡਟੀ ਰਹੀ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਚਾਹੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Trending news

Shimla News
शिमला के राम मंदिर हॉल में ‘निकाह‘ को लेकर बड़ा विवाद! जानें पूरा मामला
CM Bhagwant Mann
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 70 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
jalandhar news
ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਦੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਲਾਹ ਲੁਟੇਰੇ ਹੋਏ ਫਰਾਰ
Ajnala news
'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ
Amritsar police attack news
ਭਿੰਡੀ ਸੈਂਦਾ ਥਾਣੇ 'ਚ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਉਤੇ ਹਮਲਾ; ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
Golden Gate Flyover Construction Scam
ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼, MP ਔਜਲਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
jalandhar news
PNB ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ ਮਾਮਲਾ; ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੁੱਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਬਕਾ DSP ਦਾ ਪੁੱਤ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
iPhone 17 Pro Max
iPhone 17 Pro Max 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਛੋਟ! ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
world health day 2026
7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦੈ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਦਿਵਸ; ਜਾਣੋ ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ
Drug Seize
नूरपुर में नशे पर बड़ा वार! 11.87 ग्राम चिट्टे के साथ युवक गिरफ्तार