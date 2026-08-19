/ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ’ਚ ਵਧਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ, 1161.00 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ; ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨੌਬਤ

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Sukhna Lake Water Level(ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਚਹਿਲ): ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮਦ ਕਾਰਨ ਝੀਲ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੁਣ 1161.00 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 1161.00 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਝੀਲ ਦਾ Maximum Pond Level 1163.00 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ Maximum Pond Level ਵਿਚਕਾਰ ਕਰੀਬ 2 ਫੁੱਟ ਦਾ ਫਰਕ ਬਚਿਆ ਹੈ।
ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਏ ’ਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ
ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਮਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਮਦ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
1163.00 Maximum Pond Level, ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦਾ Maximum Pond Level 1163.00 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 1161.00 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਮਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਝੀਲ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਆਮਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਸੁਖਨਾ ’ਤੇ ਅਸਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੁਦਰਤੀ ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਝੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ
ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 1161.00 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਮਦ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਝੀਲ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।