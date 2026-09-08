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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ Uber ਤੇ Rapido ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਸਪੈਂਡ

Chandigarh News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ Chandigarh Aggregator Rules 2025 ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ Uber ਤੇ Rapido ਦੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਲਾਇਸੈਂਸ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

Written ByManpreet Singh
Published: Sep 08, 2026, 05:42 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 05:42 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ Uber ਤੇ Rapido ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਸਪੈਂਡ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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