ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਤਨੀ ਤੇ ਧੀ ਸਮੇਤ ਪਿਹੋਵਾ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਪੁੱਜੇ

CM Bhagwant Mann Visit Pehowa: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੱਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿਹੋਵਾ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਨਿਆਮਤ ਕੌਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਆਹ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫੇਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਜੇ। ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਰਹੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਮਦਨਪੁਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਾਨ ਦੇ ਚਾਚਾ-ਸਹੁਰਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰੁਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਰੋਹ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ 'ਤੇ ਪਿਹੋਵਾ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹ ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਰੈਲੀ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਸਟਰੀਟ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੂਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਮਾਨ , ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਪਰ ਮਾਨ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਲਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਮਦਨਪੁਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਹੋਵਾ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਮਦਨਪੁਰ ਲਈ ਲਗਭਗ 15-20 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਹੋਵਾ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮਦਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ।