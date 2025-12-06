Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3030839
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshChandigarh

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ; ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ AQI 222 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ

Punjab Weather Update News: ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ AQI 112, ਜਲੰਧਰ ਦਾ AQI 155, ਖੰਨਾ ਦਾ AQI 162, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ AQI 151, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ AQI 207, ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ AQI 144 ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 22 ਵਿੱਚ AQI 222, ਸੈਕਟਰ 25 ਦਾ AQI 212, ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 53 ਦਾ AQI 213 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Dec 06, 2025, 07:57 AM IST

Trending Photos

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ; ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ AQI 222 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ

Punjab Weather Update News: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਠੰਢ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਲਕੀ ਧੁੰਦ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅੱਜ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਪੀਲੀ ਠੰਢੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 0.4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 2 ਡਿਗਰੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਆਦਮਪੁਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਢੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2 ਅਤੇ 3 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ AQI ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ 222 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

Add Zee News as a Preferred Source

ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋ ਮੌਸਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲਵਾਈ ਅਤੇ ਠੰਢੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਗਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਠੰਢੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ

ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ AQI 112, ਜਲੰਧਰ ਦਾ AQI 155, ਖੰਨਾ ਦਾ AQI 162, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ AQI 151, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ AQI 207, ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ AQI 144 ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 22 ਵਿੱਚ AQI 222, ਸੈਕਟਰ 25 ਦਾ AQI 212, ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 53 ਦਾ AQI 213 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਅਗਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੌਸਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗਾ

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਧੁੰਦ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ/ਸਵੇਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 2-3 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

TAGS

Punjab Cold WaveChandigarh Weatheryellow alert

Trending news

ajj da hukamnama
Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 6 ਦਸੰਬਰ 2025
PM Modi
ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ‘ਤੇ PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੂਤਿਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲ
Former President Ram Nath Kovind
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਕੀਤਾ 19ਵੇਂ ਪਾਈ ਟੈਕਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ
jalandhar
ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਪੇਂਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, 2 ਦੀ ਮੌਤ, ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ
Giani Kuldeep Singh
ਦਸਤਾਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼, ਇਸ 'ਤੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਮੰਦਭਾਗੀ- ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ
Shatank Yog 2025
2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ; ਸ਼ਨੀ-ਸੂਰਜ ਯੋਗ, ਹੋਵੇਗੀ ਧਨ ਦੀ ਵਰਖਾ
deputy cm sukhjinder randhawa
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਰ ਅਪਮਾਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ, ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
himachal Assembly winter session
हिमाचल विधानसभा सत्र के आखिरी दिन चिट्टा के खिलाफ लड़ाई में एक साथ दिखा सत्ता-विपक्ष
shimla sanjauli masjid
संजौली मस्जिद में शांति के साथ जुम्मे की नमाज़; दोनों पक्षों ने जताई संयम की अपील
Aamitabh Bachchan
ਕੱਪੜੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਤਾਂ... ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀ ਡ੍ਰੈਸ ਵੇਖ ਭੜਕੇ Amitabh Bachchan, ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਈ ਝ