Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3017219
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshChandigarh

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਠੰਢ ਵਧੀ; ਮੀਂਹ ਤੇ ਧੁੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੋ ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ

Punjab Weather News:  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੰਢ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 10 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Nov 25, 2025, 07:34 AM IST

Trending Photos

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਠੰਢ ਵਧੀ; ਮੀਂਹ ਤੇ ਧੁੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੋ ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ

Punjab Weather News:  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੰਢ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 10 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 0.6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਢਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 4.4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹੇਗਾ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਲਕੀ ਧੁੰਦ ਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ
ਭਾਵੇਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ AQI 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ AQI 130, ਜਲੰਧਰ ਦਾ AQI 149, ਖੰਨਾ ਦਾ AQI 119, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ AQI 164, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ AQI 147, ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ AQI 158 ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ AQI ਬਾਰੇ, ਸੈਕਟਰ 22 ਵਿੱਚ AQI 147 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 25 ਵਿੱਚ 131 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਕਟਰ 52 ਵਿੱਚ ਕੋਈ AQI ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਤ ​​ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 28 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 4 ਤੋਂ 6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 6 ਤੋਂ 8 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 22 ਤੋਂ 24 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 24 ਤੋਂ 26 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

TAGS

Punjab Cold weatherPunjab Weather Updatepunjab weatherpunjabi news

Trending news

Punjab Vidhan Sabha Session
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜਗਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਬਣਨਗੇ
ajj da hukamnama
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 25 ਨਵੰਬਰ 2025
Delhi Government offices
ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ 50% ਸਮਾਂ WFH ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ, Private ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ
aiims jobs
AIIMS ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਬਿਨਾਂ EXAM ਦੇ ਨੌਕਰੀ; 170 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਪੜ੍ਹੋ ਡਿਟੇਲ
harjot singh bains
ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼
CM Bhagwant Mann
CM ਮਾਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਡਰੋਨ ਸ਼ਅ ‘ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ
Punjab Vidhan Sabha
ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਤੇ ਰੋਪੜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਨਾਰਾਜ਼
kangana ranaut
ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਛੋਟ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਵੇਗੀ ਪੇਸ਼ੀ
Punjab government
350ਵੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਾਬਿਲੇ-ਤਾਰੀਫ਼: ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ
Nita Ambani
ਨੀਤਾ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪੀਸ ਆਨਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ