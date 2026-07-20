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ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ!ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ

Hisar News: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

Published: Jul 20, 2026, 01:24 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 01:25 PM IST
ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ!ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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