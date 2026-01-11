Advertisement
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ CBI ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਦੰਪਤੀ ਨਾਲ 38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ, ਦੋ ਦਿਨ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਰੱਖਿਆ

Chandigarh Cyber Fraud News: ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, 7 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 5.50 ਵਜੇ ਦੰਪਤੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ। ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਲਾਬਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਭੇਜੇ।

Chandigarh Cyber Fraud News: ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ CBI ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਦੰਪਤੀ ਨਾਲ 38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਦੰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਤੱਕ “ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਰੇਸਟ” ਰੱਖਿਆ।

ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਦੰਪਤੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਨ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਪੀੜਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ RTGS ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਹੋਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜੀਰਕਪੁਰ (ਪੰਜਾਬ) ਤੋਂ ਚੈਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੁੱਲ 38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਠੱਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਠੱਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਦੰਪਤੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੈਕਟਰ-17 ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਇਪੁਰ ਖੁਰਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਠੱਗਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਕਾਲ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

