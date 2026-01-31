ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ PRAGATI ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ-ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ

Advertisement
Chandigarh News: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ PRAGATI (ਪ੍ਰੋ-ਐਕਟਿਵ ਗਵਰਨੈਂਸ ਐਂਡ ਟਾਈਮਲੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸੇ।

Chandigarh News: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ PRAGATI (ਪ੍ਰੋ-ਐਕਟਿਵ ਗਵਰਨੈਂਸ ਐਂਡ ਟਾਈਮਲੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ, ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਨੁਸਾਰ PRAGATI ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ @2047 ਦੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ 112 ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 57 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 94,153 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 55 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 5.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ—ਅਜੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਚਾਲੂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ PRAGATI (ਪ੍ਰੋ-ਐਕਟਿਵ ਗਵਰਨੈਂਸ ਐਂਡ ਟਾਈਮਲੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ) ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਅਧੀਨ 13 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 30,463 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਖੇਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ 30 ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ (10), ਬਿਜਲੀ ਸੰਚਾਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡ (9), ਰੇਲਵੇ (4), ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ (3), ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ। 

ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ 55 ਅਮਲ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2.24 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, PRAGATI ਅਧੀਨ ਨੇੜਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਖੇਤਰੀ ਵੰਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ 22 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ (9), ਰੇਲਵੇ (5), ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ (5), ਪਾਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੰਡ (4), ਆਈਟੀ/ਆਈਟੀਈਐੱਸ (3), ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ (3)। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

