ਈਡੀ ਨੇ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 88.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 7 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ

ED News: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਮਸਤਾਨਾ ਫੂਡਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ), 2002 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 88.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 7 ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਮੈਸਰਜ਼ ਮਸਤਾਨਾ ਫੂਡਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਭਗ 152.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੀਐਮਐਲਏ, 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਸਰਜ਼ ਮਸਤਾਨਾ ਫੂਡਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟਰਨਓਵਰ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਲ ਇਕਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਐਨਪੀਏ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਸਰਕੂਲਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਸਰਜ਼ ਏਕੇਐਮ ਫੂਡਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਮੈਸਰਜ਼ ਐਸਏਐਸ ਰਾਈਸ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਐਲਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਪਲਾਇਰ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੋਵਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸਲੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਸਰਜ਼ ਮਸਤਾਨਾ ਫੂਡਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਇਨਵੌਇਸ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈੱਲ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਫਰਮਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਜੈਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਲ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪਰਤਬੰਦੀ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਟ੍ਰੇਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਐਮਐਫਪੀਐਲ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੋਹਨ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਖੁਰਾਨਾ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ।