ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ

IDFC First Bank Scam: ਆਈਡੀਐਫਸੀ (IDFC) ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ₹590 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ(ED) ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ।
Trending Photos
IDFC First Bank Scam: ਆਈਡੀਐਫਸੀ (IDFC) ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ₹590 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ(ED) ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ₹590 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 19 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗਬਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਫੰਡ ਕਢਵਾਏ। ਈਡੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਸਾਬਕਾ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਹਾਤੇ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ; ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਰ ਬੈਠੇ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ
ਇਹ ਪੈਸਾ ਫਿਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਢਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਵਿਕਰਮ ਵਧਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਕਰਮ ਵਧਵਾ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਆਪ' ਆਗੂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉਤੇ ਹਮਲਾ; ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਧਮਕੀਆਂ