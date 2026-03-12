Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3138001
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshChandigarh

ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ

IDFC First Bank Scam: ਆਈਡੀਐਫਸੀ (IDFC) ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ₹590 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ(ED) ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Mar 12, 2026, 11:40 AM IST

Trending Photos

ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ

IDFC First Bank Scam: ਆਈਡੀਐਫਸੀ (IDFC) ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ₹590 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ(ED) ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ₹590 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 19 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗਬਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਫੰਡ ਕਢਵਾਏ। ਈਡੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਸਾਬਕਾ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਹਾਤੇ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ; ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਰ ਬੈਠੇ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ

Add Zee News as a Preferred Source

ਇਹ ਪੈਸਾ ਫਿਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਢਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਵਿਕਰਮ ਵਧਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਕਰਮ ਵਧਵਾ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਆਪ' ਆਗੂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉਤੇ ਹਮਲਾ; ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਧਮਕੀਆਂ

TAGS

IDFC First Bank ScamED raids Chandigarhpunjabi news

Trending news

IDFC First Bank Scam
ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ
Iran Indian Tankers Passage
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਕਿੱਲਤ; ਈਰਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਖਾਸ ਸੁਰੱਖਿਆ
Himachal Weather
हिमाचल में मौसम का यू-टर्न! 5 जिलों में तूफान का अलर्ट, अगले 6 दिन बारिश-बर्फबारी
Hardik Pandya News
ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ; ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਰ ਬੈਠੇ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ
Farooq Abdullah Attack
ਕੌਣ ਹੈ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜਾਮਵਾਲ? ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਉਤੇ ਤਾਣ ਦਿੱਤੀ ਪਿਸਤੌਲ
bathinda news
ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਹਨੀ ਟ੍ਰੈਪ ਗੈਂਗ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼; ਪੁਲਿਸ ਨੇ 7 ਮੈਂਬਰ ਕੀਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
AAP Leader Attack
'ਆਪ' ਆਗੂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉਤੇ ਹਮਲਾ; ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਧਮਕੀਆਂ
Ludhiana News
ਏਸੀਪੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਾਅਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ; 49 ਦੋਸਤ ਬਣਾਏ
Punjab Weather Update
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਗਰਜ ਤੇ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਹੋਇਆ ਸੁਹਾਵਣਾ; ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਬੱਦਲਵਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ajj da hukamnama
Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 12 ਮਾਰਚ 2026