Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3035223
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshChandigarh

Mohali News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼; ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

Mohali News: ਸੋਨੀਪਤ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Dec 09, 2025, 07:25 PM IST

Trending Photos

Mohali News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼; ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

Mohali News: ਸੋਨੀਪਤ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੈਥਲ ਤੋਂ ਮਨੋਜ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵਮ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਵਾਰਕਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 8 ਤੋਂ ਫੈਜ਼ ਅਤੇ ਸੰਗਮ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ 1,35,000 ਰੁਪਏ ਨਕਦ, 12 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ 10 ਲੈਪਟਾਪ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 13 ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਏਜੰਸੀ ਨਿਕਿਤਾ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ $5,950 (ਨਾ-ਵਾਪਸੀਯੋਗ) ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗੀ। 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋਸਫ਼ ਡੈਨੀਅਲ ਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੈਨੇਜਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਨਿਮਿਤ ਪਾਰਿਕ ਐਚਆਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜੋਸਫ਼ ਡੈਨੀਅਲ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕੋਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਹਰੇਕ ਨੌਕਰੀ ਕੋਡ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਫੀਸ ਸੀ। 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਟੈਸਟ ਦੌਰ ਦਾ ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਅੰਤਿਮ ਇੰਟਰਵਿਊ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਦਾ ਪੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ 23 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਜੋਸਫ਼ ਡੈਨੀਅਲ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜੇ ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜੋਸਫ਼ ਡੈਨੀਅਲ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

TAGS

Mohali Newssonipat newspunjabi news

Trending news

Mohali News
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼; ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Punjab news
ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ
Punjab Health News
ਵਿਧਾਇਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ
Diabetes
ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧਣ 'ਤੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ ਇਹ 5 ਲੱਛਣ, ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂਚ
Sultanpur Lodhi news
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਆਗੂਆਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
Shimla News
मेयर का कार्यकाल बढ़ाने मामले में अब 30 दिसंबर को होगा हाईकोर्ट में सुनवाई
DA hike
DA Hike: ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
patiala news
ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ; ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਰੌਲਾ
Paonta Sahib news
घर पहुंचीं वर्ल्ड चैंपियन बेटियां, शिलाई में हुआ ऐतिहासिक स्वागत
Diljit Dosanjh
ਮੁੜ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ Diljit Dosanjh, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਲਮ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਗਾਮਾ