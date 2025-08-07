ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ; ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਗੌੜਾ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2870327
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshChandigarh

ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ; ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਗੌੜਾ

Jagsir Singh alias Baaz Sran: ਐਨਸੀਬੀ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬਾਜ਼ ਸਰਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Aug 07, 2025, 07:50 AM IST

Trending Photos

ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ; ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਗੌੜਾ

Jagsir Singh alias Baaz Sran: ਐਨਸੀਬੀ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬਾਜ਼ ਸਰਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 36 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭਗੌੜੇ ਗਾਇਕ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਕਾਲਾ ਉਰਫ਼ ਬਾਜ਼ ਸਰਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਇਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।

36.150 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭਗੌੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਕਾਲਾ ਉਰਫ਼ ਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬੋਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ 2015 ਦੇ ਐਨਸੀਬੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ 2016 ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ।

ਮੁਲਜ਼ਮ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਬਦਲ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਐਨਸੀਬੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 6 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਗੀਤ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ।

ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ
NCB ਨੇ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, NCB ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲੇ। NCB ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜ਼ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਨਾਲ ਵੀ ਗੀਤ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਬਦਲ ਲਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਚਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। NCB ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੈਸਾ ਸੰਗੀਤ ਉਦਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ NCB ਦੇ ਰਾਡਾਰ 'ਤੇ ਹਨ।

TAGS

Jagsir Singh alias Baaz ArrestNCB Chandigarhpunjabi news

Trending news

Jagsir Singh alias Baaz Arrest
ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ; ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਗੌੜਾ
Punjab Weather Update
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ; 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ajj da hukamnama
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 7 ਅਗਸਤ 2025
bjp punjab
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ "ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ, ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ" ਮਾਰਚ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
Machhiwara Firing News
ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚੱਕ ਲੋਹਟ ਨੌਜਵਾਨ ਉਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਤਾਰ
land pooling policy
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਉਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
Kharar Fraud News
ਜਾਅਲੀ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਰਾਹੀਂ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਵਾਏ ਟਰਾਂਸਫਰ
Visa Fraud Campaign
ਯੂਕੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ
Ferozepur news
ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ; ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਉਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
Sunam News
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਵਾਨ ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹੀਦ; ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਜਾਨ
;