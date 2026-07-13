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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਕਰਨਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ; ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੀਤੀ ਡਾਇਵਰਟ

Farmers Protest Chandigarh: ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 13, 2026, 09:15 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 09:15 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਕਰਨਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ; ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੀਤੀ ਡਾਇਵਰਟ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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