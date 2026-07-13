/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਕਰਨਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ; ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੀਤੀ ਡਾਇਵਰਟ

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Farmers Protest Chandigarh: ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਰੈਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਸੈਕਟਰ 34 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੀਤੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
ਬੀਕੇਯੂ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਲ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ।
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਟ ਬਦਲੇ
ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰੂਟ ਪਲਾਨ 10:30 ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਈਕ ਰੈਲੀ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 3:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਰਸਤੇ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹਿਮਾਲਿਆ ਮਾਰਗ ਸੈਕਟਰ-51/52 ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਆਈ.ਐੱਸ.ਬੀ.ਟੀ. ਸੈਕਟਰ-43 ਚੌਕ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ।
ਸੈਕਟਰ 34-35 / 43-44 ਚੌਕ (ਸਾਊਥ ਐਂਡ ਚੌਕ) ਤੋਂ ਸੈਕਟਰ 21-22 / 34-35 ਚੌਕ (ਪਿਕਾਡਲੀ ਚੌਕ) ਅਤੇ ਅਰੋਮਾ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਵਰਟ ਰਹੇਗਾ।
ਸੈਕਟਰ 21-22 / 34-35 ਚੌਕ (ਪਿਕਾਡਲੀ ਚੌਕ) ਤੋਂ ਸੈਕਟਰ 20/21-33/34 ਚੌਕ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ
ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਚੌਕ, ਸੈਕਟਰ 20/30-32/33 ਚੌਕ (ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੌਕ), ਸੈਕਟਰ 20/21-33/34 ਚੌਕ, ਸੈਕਟਰ 33/34-44/45 ਚੌਕ, ਸੈਕਟਰ 44/45-50/51 ਚੌਕ (ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਚੌਕ)।
ਮੋਹਾਲੀ ਬੈਰੀਅਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸੈਕਟਰ-50/51 ਚੌਕ ਤੋਂ ਵਿਭਾਜਨ ਮਾਰਗ, ਸੈਕਟਰ 20/21 ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 45-46/49/50 ਚੌਕ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।