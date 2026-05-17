ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ-ਮੁੱਕੇ

Chandigarh Club Fight: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 26 ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੈਕਟਰ 26 ਦੇ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਪਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਗਰੁੱਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ "ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ?" ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ," ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕੁੜੀਆਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।" ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
32 ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਕਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਇਹ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ, ਇੱਕ 32 ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਦਿਸੀਆਂ ਹਨ। ਨੇੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਇੱਕ ਹੈਕਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਇੱਕ ਹੈਕਰ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਹੈਕਰ ਹੈ।" ਫਿਰ, ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣ ਲਈ ਚੀਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ।
ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾ ਸੀ ਪਰ ਕੁੜੀਆਂ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੜਕੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹਮਲਾਵਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਚੀਕਦੀ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
