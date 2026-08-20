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ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ PU ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਬਕਾ CM ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ

Punjab University: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ 63 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਐਮਏ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਹੇ।

Written ByRaj Rani
Published: Aug 20, 2026, 01:06 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 01:06 PM IST
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ PU ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਬਕਾ CM ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ PU ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਬਕਾ CM ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰੋਕਿਆ
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