ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨੀਲੇ ਸੂਟਕੇਸ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਥਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੈਥਲ ਨੇੜੇ ਸੀਲਾ ਖੇੜਾ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੂਟਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸੂਟਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਸੂਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੈਗ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੀਲੇ ਸੂਟਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਖੂਨ ਅਤੇ ਉਸ

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Dec 30, 2025, 08:19 PM IST

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਥਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੈਥਲ ਨੇੜੇ ਸੀਲਾ ਖੇੜਾ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੂਟਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸੂਟਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਸੂਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੈਗ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੀਲੇ ਸੂਟਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਖੂਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ਕੈਥਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸੂਟਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੇ ਸੂਟਕੇਸ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਸੂਟਕੇਸ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਸੂਟਕੇਸ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਕਈ ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਕੁੱਤੇ ਸੂਟਕੇਸ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਡੀਐਸਪੀ ਵੀਰਭਾਨ, ਸੀਆਈਏ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੜਕ 'ਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਟਿਆਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਟਿਆਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸੂਟਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

ਲਾਸ਼ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਾਸ਼ ਕਈ ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਲਾਸ਼ ਸੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅੰਗ ਸੜ ਗਏ ਹਨ। ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Girl body found in blue suitcase in Kaithal

