ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪੋਤੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਦੀ, ਚਾਚੇ ਤੇ ਭਰਾ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ

Ambala Triple Murder Case: ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਬਿਚਪਾੜੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
Trending Photos
Ambala Triple Murder Case: ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਬਿਚਪਾੜੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪੋਤੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ, ਚਾਚੇ ਅਤੇ ਭਰਾ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਦੀ ਚਾਚੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਡੁਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇਹਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਪੁਰ ਦੇ ਬਿਚਪਾੜੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੀਹਰਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਾ ਖੂਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਵਾਦ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲਿਆ ਤੇ 22 ਸਾਲਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸੰਦੀਪ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਮਹਿੰਦਰ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਚਾਚੀ ਸੁਨੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਇਸਰੋ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਦਾਦੀ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਸੰਦੀਪ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚਾਚੇ ਮਹਿੰਦਰ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਚਾਚੀ ਸੁਨੀਤਾ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇਹਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਝਗੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ 8 ਕਾਰਤੂਸ, 3 ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਕਮਾਏ 1 ਲੱਖ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਨ।