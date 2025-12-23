Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3050932
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshChandigarh

गुड़िया मर्डर केस में बड़ा फैसला: हिमाचल के IG जैदी की उम्रकैद सजा सस्पेंड, हाईकोर्ट से जमानत

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने गुड़िया रेप-मर्डर मामले में आरोपी की कस्टडी में मौत के मामले में हिमाचल प्रदेश के IG ज़हूर एच जैदी की उम्रकैद की सज़ा सस्पेंड कर दी है और उन्हें ज़मानत दे दी है. विस्तृत आदेश का इंतज़ार है.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Dec 23, 2025, 06:00 PM IST

Trending Photos

गुड़िया मर्डर केस में बड़ा फैसला: हिमाचल के IG जैदी की उम्रकैद सजा सस्पेंड, हाईकोर्ट से जमानत

Gudiya Rape Murder Case: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित गुड़िया रेप-मर्डर मामले से जुड़े पुलिस हिरासत में आरोपी की मौत केस में बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने पूर्व आईजी सैयद जहूर हैदर जैदी की उम्रकैद की सजा को सस्पेंड करते हुए उन्हें जमानत दे दी है. हालांकि, कोर्ट का विस्तृत आदेश अभी आना बाकी है.

इससे पहले इसी वर्ष 18 जनवरी को चंडीगढ़ स्थित सीबीआई कोर्ट ने आईजी जैदी समेत 8 पुलिस अधिकारियों को दोषी करार दिया था. 21 जनवरी को आईजी जैदी, तत्कालीन डीएसपी मनोज जोशी, एसआई राजिंदर सिंह, एएसआई दीप चंद शर्मा, ऑनरेरी हेड कांस्टेबल मोहन लाल व सूरत सिंह, हेड कांस्टेबल रफी मोहम्मद और कांस्टेबल रणजीत को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. इसके बाद जैदी ने हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती दी थी.

2017 का गुड़िया रेप-मर्डर केस
4 जुलाई 2017 को शिमला जिले के कोटखाई में 16 वर्षीय छात्रा (गुड़िया—काल्पनिक नाम) स्कूल से लौटते समय लापता हो गई थी. 6 जुलाई को उसका शव तांदी के जंगल में निर्वस्त्र अवस्था में मिला. जांच में रेप के बाद हत्या की पुष्टि हुई.

Add Zee News as a Preferred Source

SIT, आरोपी की हिरासत में मौत और CBI जांच
मामले की जांच के लिए तत्कालीन आईजी जैदी की अध्यक्षता में एसआईटी गठित की गई, जिसने राजू और सूरज को गिरफ्तार किया. पूछताछ के दौरान सूरज की पुलिस हिरासत में मौत हो गई. इसके बाद प्रदेश में भारी विरोध-प्रदर्शन हुए और सरकार ने केस सीबीआई को सौंप दिया.

सीबीआई जांच में सामने आया कि सूरज की मौत पुलिस टॉर्चर के कारण हुई थी. पोस्टमार्टम और एम्स डॉक्टरों के बोर्ड की रिपोर्ट में शरीर पर 20 से अधिक चोटों के निशान मिलने की पुष्टि हुई. इसके आधार पर आईजी जैदी समेत 9 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने सहित गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया.

लंबा कानूनी सफर
2017 में मामला शिमला जिला अदालत से चंडीगढ़ की सीबीआई कोर्ट में ट्रांसफर हुआ. जैदी करीब 582 दिन जेल में रहे और अप्रैल 2019 में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली. जनवरी 2023 में कांग्रेस सरकार ने उन्हें सेवा में बहाल किया था. अब हाईकोर्ट के ताजा आदेश से उन्हें एक बार फिर बड़ी राहत मिली है.

गुड़िया हत्याकांड में मुख्य आरोपी को उम्रकैद
गुड़िया रेप-मर्डर केस में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार अनिल कुमार उर्फ नीलू को शिमला की विशेष अदालत ने 18 जून 2021 को उम्रकैद की सजा सुनाई थी.

TAGS

Gudiya Rape Murder CaseGudiya Murder CaseShimla NewsPunjab haryana high court

Trending news

Gudiya Rape Murder Case
शिमला गुड़िया मर्डर केस में बड़ा फैसला: हिमाचल के IG जैदी की उम्रकैद सजा सस्पेंड
Akal Takht Sahib
ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸੱਦੀ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ
Punjab government
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 25 ਸਕੂਲਾਂ ਚ AI-ਅਧਾਰਤ ਕਰੀਅਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ
Mangal Gochar 2026
ਮੰਗਲ ਦੇ ਮਕਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾਲ 3 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਚਮਕੇਗੀ ਕਿਸਮਤ, ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ
sanjeev arora
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ HMEL ਦੀਆਂ 2600 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਸਥਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਉਜਾਗਰ
vaishno devi yatra
Vaishno Devi Yatra New Rule: ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
Winter Hair Care Tips
ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਝੜ ਰਹੇ ਹਨ ਵਾਲ? ਅਜ਼ਮਾਓ ਦਾਦੀ-ਨਾਨੀ ਦੇ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ
T20 International Cricket
ਇੱਕ ਓਵਰ, 5 ਵਿਕਟਾਂ! ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੇ T20 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ
Moga Firing
ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ MC ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ
MLA Satpal Satti
सतपाल रायज़ादा के होटल पर लगाए आरोपों से पलटे भाजपा विधायक सतपाल सती