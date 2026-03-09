Advertisement
Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Mar 09, 2026, 07:19 AM IST

ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਗੁੱਗੂ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

Guggu Gill News: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਗੁੱਗੂ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (PFTAA) ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਗੁੱਗੂ ਗਿੱਲ ਨੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ PFTAA ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਲਾ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ, ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਲਵਿੰਦਰ ਵਿੱਕੀ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ, ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਅਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਦਕਿ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ, ਬੀ.ਐਨ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਮਾਹਲ ਅਤੇ ਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਚੀ, ਰਾਜ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਭੰਗੂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਅਤੇ ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਦੀਦਾਰ ਗਿੱਲ, ਬਨਿੰਦਰ ਬੰਨੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਾਧੂ, ਪ੍ਰਭ ਗਰੇਵਾਲ, ਪੂਨਮ ਸੂਦ ਅਤੇ ਅਕਿਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗੁੱਗੂ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ PFTAA ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਟੀਮ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

