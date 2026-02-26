ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਿਓਰ-ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਫਾਹੇ ਨਾਲ ਲਟਕਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ

Chandigarh News: ਸੈਕਟਰ 41 ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਭਰਜਾਈ ਅਤੇ ਦਿਓਰ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਫਾਹੇ ਨਾਲ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ।
Chandigarh News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 41 ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਭਰਜਾਈ ਅਤੇ ਦਿਓਰ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਫਾਹੇ ਨਾਲ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ 32 ਸਾਲਾ ਨਗਮਾ ਅਤੇ 35 ਸਾਲਾ ਮੁਸਲਿਨ (ਦਿਓਰ) ਵਜੋਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਦਿਓਰ ਅਤੇ ਭਰਜਾਈ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਗਮਾ ਦਾ ਪਤੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਗਮਾ ਆਪਣੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਦਿਓਰ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਦੋਸਤ ਸੈਕਟਰ 41 ਦੇ ਫਲੈਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਨਗਮਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਦਿਓਰ ਦੋਵੇਂ ਫਾਹੇ ਨਾਲ ਲਟਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਸੱਟ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।
ਡੀਐਸਪੀ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਕਟਰ 41 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੋਹਰੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪੀਸੀਆਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੋ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚੇ। ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਪਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਮਫਲਰ ਨਾਲ ਛੱਤ ਦੇ ਹੁੱਕ ਨਾਲ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਆਏ।
