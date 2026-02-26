Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3123673
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshChandigarh

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਿਓਰ-ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਫਾਹੇ ਨਾਲ ਲਟਕਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ

Chandigarh News:  ਸੈਕਟਰ 41 ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਭਰਜਾਈ ਅਤੇ ਦਿਓਰ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਫਾਹੇ ਨਾਲ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Feb 26, 2026, 07:43 PM IST

Trending Photos

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਿਓਰ-ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਫਾਹੇ ਨਾਲ ਲਟਕਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ

Chandigarh News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 41 ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਭਰਜਾਈ ਅਤੇ ਦਿਓਰ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਫਾਹੇ ਨਾਲ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ 32 ਸਾਲਾ ਨਗਮਾ ਅਤੇ 35 ਸਾਲਾ ਮੁਸਲਿਨ (ਦਿਓਰ) ਵਜੋਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਦਿਓਰ ਅਤੇ ਭਰਜਾਈ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਗਮਾ ਦਾ ਪਤੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਗਮਾ ਆਪਣੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਦਿਓਰ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਦੋਸਤ ਸੈਕਟਰ 41 ਦੇ ਫਲੈਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ।

ਨਗਮਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਦਿਓਰ ਦੋਵੇਂ ਫਾਹੇ ਨਾਲ ਲਟਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਖ਼ਤਮ

ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਸੱਟ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।

ਡੀਐਸਪੀ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਕਟਰ 41 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੋਹਰੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪੀਸੀਆਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੋ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚੇ। ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਪਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਮਫਲਰ ਨਾਲ ਛੱਤ ਦੇ ਹੁੱਕ ਨਾਲ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਆਏ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਕੱਕਾਰ ਉਤਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਭਖਿਆ

TAGS

Chandigarh NewsChandigarh policepunjabi news

Trending news

Chandigarh News
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਿਓਰ-ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਫਾਹੇ ਨਾਲ ਲਟਕਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ
Punjab IAS Transfer
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ
Fatehgarh Sahib News
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਢੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਧੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ
faridkot news
ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਅਗ਼ਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼; 2 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ
Giani Raghbir Singh
ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
Shimla News
दिल्ली-हिमाचल टकराव पर सियासी बवाल, CM के मीडिया एडवाइजर का बड़ा बयान!
MLA Gurdeep Singh Randhawa
ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ : ਰੰਧਾਵਾ
Mansa news
ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਗਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਉਤੇ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਇਆ; ਸਕੂਲ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੇ ਬਣਾਈ ਗਲੀ
Nurpur news
तीन साल बाद पटरी पर लौटेगी टॉय ट्रेन: चक्की रेलवे पुल को मिली हरी झंडी
moga news
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਅਸਲੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ