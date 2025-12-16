ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ; ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

New District : 2013 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੂਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉਤੇ ਰੌਣਕ ਨਜ਼ਰ ਆਈ।
Chandigarh News: 2013 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੂਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉਤੇ ਰੌਣਕ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 23ਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਸੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੂਨ 2013 ਵਿੱਚ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਂਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਨਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਸੀ, ਨਾਰਨੌਦ ਅਤੇ ਭਵਾਨੀ ਖੇੜਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਂਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਨੋਦ ਭਯਾਨਾ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਾਂਸੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਂਸੀ ਦਾ ਰੂਪ
ਹਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ, ਤਿੰਨ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 97 ਮਾਲੀਆ ਪਿੰਡ ਅਤੇ 110 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਸੀ, ਨਾਰਨੌਦ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ, ਹਾਂਸੀ, ਨਾਰਨੌਦ ਅਤੇ ਬਾਸ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਖੇੜੀ ਚੌਪਾਟਾ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਂਸੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਸੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਿਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਂਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।