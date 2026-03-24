Zee Punjab Haryana Himachal PradeshChandigarh

ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂਤ

Harish Rana death News: ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

Written By Ravinder Singh|Last Updated: Mar 24, 2026, 07:02 PM IST

ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂਤ

Harish Rana death News: ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਵ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਟੈਕ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ। 2013 ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਨਕਲੀ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੂੰ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਰੋਟਰੀ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪੈਲੀਏਟਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸੀਆ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਾਕਟਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਦੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਮਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਡਾ. ਸੀਮਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਊਰੋਸਰਜਰੀ, ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ, ਪੈਲੀਏਟਿਵ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Harish Rana deathHarish Rana passes awaypunjabi news

