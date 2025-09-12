CM ਸੈਣੀ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ, ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਜੈਪੁਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ
CM ਸੈਣੀ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ, ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਜੈਪੁਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ

Hisar to Jaipur Flight Start News: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਸਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ–ਕੋਲਕਾਤਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੌਰਿਡੋਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁਲਣਗੇ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Sep 12, 2025, 08:29 PM IST

CM ਸੈਣੀ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ, ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਜੈਪੁਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ

Hisar to Jaipur Flight Start News: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅੱਜ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਜੈਪੁਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਮੋਟ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਨੈਕਟਿਵਟੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ “ਉਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ” (UDAN) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਲ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਿਸਾਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਡਾਪਲਰ ਵੀ.ਓ.ਆਰ. (Doppler VOR) ਅਤੇ ਇੰਸਟ੍ਰੂਮੈਂਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ILS) ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਅਯੋਧਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਲਈ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਿਸਾਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਸਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ–ਕੋਲਕਾਤਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੌਰਿਡੋਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁਲਣਗੇ।

