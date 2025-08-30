Punjab vs Haryana: ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ; ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
Punjab vs Haryana: ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ; ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

Punjab vs Haryana: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦਰਮਿਆਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੀਬੀਐਮ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਕੇ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ।  

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Aug 30, 2025, 12:44 PM IST

Punjab vs Haryana: ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ; ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

Punjab vs Haryana: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦਰਮਿਆਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੀਬੀਐਮ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਕੇ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ।  ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 2,500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੱਟ ਨਿਕਾਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਡੈਮਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਏਗਾ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 29 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸੰਪਰਕ ਬਿੰਦੂ (HCP) 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ 8,894 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 7,900 ਕਿਊਸਿਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇੰਡੈਂਟ ਘਟਾ ਕੇ 7,900 ਕਿਊਸਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ, ਨਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, 29 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 6,250 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ
ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਾਧੂ ਸਪਲਾਈ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਖੁਦ ਉਛਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੂ-ਟਰਨ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਜੇ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

