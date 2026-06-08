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ਹਰਿਆਣਵੀ ਲੋਕ ਕਲਾਕਾਰ ਪੈਪਸੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ

Pepsi Sharma Death News: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਪਹਿਲਾਜ ਨਿਹਲਾਨੀ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 08, 2026, 11:21 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 11:21 AM IST
ਹਰਿਆਣਵੀ ਲੋਕ ਕਲਾਕਾਰ ਪੈਪਸੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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ਹਰਿਆਣਵੀ ਲੋਕ ਕਲਾਕਾਰ ਪੈਪਸੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ
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