ਹਰਿਆਣਵੀ ਲੋਕ ਕਲਾਕਾਰ ਪੈਪਸੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ

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Pepsi Sharma Death News: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਪਹਿਲਾਜ ਨਿਹਲਾਨੀ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਵੀ ਲੋਕ ਕਲਾਕਾਰ ਪੈਪਸੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੈਪਸੀ ਸ਼ਰਮਾ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਿਵਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਟਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਪੇਂਡੂ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਲੋਕ ਕਲਾ ਅਤੇ ਰਾਗਿਨੀ ਗਾਇਕੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ।
ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਪੈਪਸੀ ਸ਼ਰਮਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਟੇਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹਰਿਆਣਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ
ਪੈਪਸੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਜ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਮੇਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਗਿਨੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ, ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਆਣਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਪਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਪੈਪਸੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਟਾਰ ਸਪਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਕਈ ਦੰਗਲ ਡਾਂਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। 2017 ਵਿੱਚ, ਸਪਨਾ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਪੈਪਸੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਗਿਨੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸੋਨੋਟੈਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 5.5 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।