Punjab Weather News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ; ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਘੱਗਰ ਉਛਲ ਕੇ ਵਹਿ ਰਹੇ
Punjab Weather News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਘੱਗਰ ਉਛਲ ਕੇ ਵਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Sep 02, 2025, 06:28 AM IST

Punjab Weather News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਘੱਗਰ ਉਛਲ ਕੇ ਵਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਂਹ ਲਈ ਆਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਲਈ ਆਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ
ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਭਗ 2.40 ਫੁੱਟ ਵਧਿਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 1675.08 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ (1680 ਫੁੱਟ) ਤੋਂ ਸਿਰਫ 5 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਪੱਧਰ 1672.68 ਫੁੱਟ ਸੀ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਡੈਮ ਵਿੱਚ 1.9 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਲਗਭਗ 53,000 ਕਿਊਸਿਕ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਵਾਹ ਡਿਸਚਾਰਜ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਪੌਂਗ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ
ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਸਨ, ਅਜੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 1390 ਫੁੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 1394 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਕੇ 1390.36 ਫੁੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਸਚਾਰਜ ਲਗਭਗ 1.1 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਰਿਸ਼ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੌਲ, ਕਪਾਹ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

 ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਸਤੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮੀ-ਕੇਂਦਰੀ, ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਆਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰਬੀ-ਕੇਂਦਰੀ, ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਔਸਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਆਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ
ਆਈਐੱਮਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ (ਆਈਐੱਮਡੀ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਸਿਕ ਔਸਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਔਸਤ ਦੇ 109 ਫੀਸਦੀ (ਆਮ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 1971 ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਬਾਰਿਸ਼ 167.9 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਰਹੀ ਹੈ।

