Punjab Weather: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ; ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ

Punjab Weather: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਲਈ ਆਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹਸ਼ਿਆਪੁਰ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਲਈ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਭਾਖੜਾ, ਪੌਂਗ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਫ਼ਤ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਤੋਂ ਛੱਡੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਗਾ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ
22 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਵੱਡੇ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਬਣੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਰਨ ਦਾ ਪੱਧਰ 1685 ਫੁੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 5.918 MAF ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਇਸਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 1666.83 ਫੁੱਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 5.201 MAF ਹੈ।
ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਇਸਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 87.88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਸਦਾ ਪੱਧਰ 1633.45 ਫੁੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 4.032 MAF ਸੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ 49,595 ਕਿਊਸਿਕ ਸੀ ਅਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜ 43,176 ਕਿਊਸਿਕ ਸੀ।
ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਬਣੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਰਨ ਦਾ ਪੱਧਰ 1400 ਫੁੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 6.127 MAF ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 1383.98 ਫੁੱਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5.151 MAF ਪਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਲਗਭਗ 84.07 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਦਿਨ ਪੱਧਰ 1359.19 ਫੁੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 3.822 MAF ਸੀ। ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਮਦ 59,278 ਕਿਊਸਿਕ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜ 70,798 ਕਿਊਸਿਕ ਸੀ।
ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਬਣੇ ਥੀਨ ਡੈਮ ਦੀ ਕੁੱਲ ਭਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 1731.98 ਫੁੱਟ ਅਤੇ 2.663 MAF ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸਦਾ ਪੱਧਰ 1718.28 ਫੁੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 2.397 MAF ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਇਸਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਲਗਭਗ 90.01 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 1645.26 ਫੁੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 1.321 ਐਮਏਐਫ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਮਦ 13,871 ਕਿਊਸਿਕ ਸੀ ਅਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜ 8,529 ਕਿਊਸਿਕ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਕੇਟ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੁੱਕੇ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ 0.6 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ 38 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 34.8 ਡਿਗਰੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 35.4 ਡਿਗਰੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 35.3 ਡਿਗਰੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 35.5 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।