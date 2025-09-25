Hisar: ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 8ਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਮਾਊਂਟ ਮਨਾਸਲੂ ਉਤੇ ਲਹਿਰਾਇਆ ਤਿਰੰਗਾ

Hisar: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਲਵਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮਿੰਗਨੀ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6:00 ਵਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ, ਮਾਊਂਟ ਮਨਾਸਲੂ (8163 ਮੀਟਰ) 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ।
Hisar: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਲਵਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮਿੰਗਨੀ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6:00 ਵਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ, ਮਾਊਂਟ ਮਨਾਸਲੂ (8163 ਮੀਟਰ) 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਇਸ ਉਪਲਬੱਧੀ ਨਾਲ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ।
ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 7 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਮਾਊਂਟ ਮਨਾਸਲੂ 'ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਹਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ 22 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6:00 ਵਜੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ।
ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਤਾਪਮਾਨ ਮਨਫੀ 40 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਮਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੇ ਕੋਰਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਨਤ ਕੋਰਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ, ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ
ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 8,163 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਮਾਊਂਟ ਮਨਾਸਲੂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਪਹਾੜ (8,091 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ) ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਕਿਲੀਮੰਜਾਰੋ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਊਂਟ ਲਹੋਤਸੇ (8516 ਮੀਟਰ) 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ, 2021 ਨੂੰ 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮਾਊਂਟ ਯੂਨਮ 'ਤੇ 151 ਫੁੱਟ ਲੰਬੇ ਅਤੇ 9 ਫੁੱਟ ਚੌੜੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 5642 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ, ਮਾਊਂਟ ਐਲਬਰਸ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ।
ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫਿੱਟ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਹਨ। ਉਹ ਫਿੱਟ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਊਂਟ ਮਨਾਸਲੂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ।
ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਅਤੇ ਸਾਹਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 14 ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਾ ਹੈ।