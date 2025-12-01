Advertisement
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ 'ਤੇ HSIIDC ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

HSIIDC: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈਐਮਟੀ ਰੋਹਤਕ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮਨਮਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Dec 01, 2025, 09:07 AM IST

Punjab Haryana High Court: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (HSIIDC) ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ IMT ਰੋਹਤਕ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਦੇ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੋਨੂੰ ਨੇ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਿਆਨਾ ਰਕਮ (EMD) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ 16 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇ।

ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ HSIIDC ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਿੰਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 26 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਪਲਾਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ "ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ" ਅਤੇ "ਮਨਮਾਨੀ" ਦੱਸਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਸੁਮਿਤ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ—
-HSIIDC ਨੇ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
-ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ "ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ" ਅਤੇ "ਦੁਰਵਰਤੋਂ" ਹੈ।
-EMP-2015 ਅਤੇ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਵਰਤੋਂ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
-ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ HSIIDC ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
-ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਆਕਾਰ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ।

ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ HSIIDC ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

HSIIDC ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਦੀਪਕ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ।

