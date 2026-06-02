Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3235403
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshChandigarh

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ; 0003 ਨੇ 0001 ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ

Chandigarh Number Plate Auction News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀਆਈਪੀ ਤੇ ਫੈਂਸੀ ਵਾਹਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Jun 02, 2026, 08:01 AM IST

Trending Photos

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ; 0003 ਨੇ 0001 ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ

Chandigarh Number Plate Auction News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀਆਈਪੀ ਤੇ ਫੈਂਸੀ ਵਾਹਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਆਰਐਲਏ), ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, '0003' ਨੰਬਰ '0001' ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਿਕਿਆ।

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ, ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ 30.05.2026 ਤੋਂ 01.06.2026 ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਲੜੀ "CH01-DE" ਦੇ 0001 ਤੋਂ 9999 ਤੱਕ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰਾਂ (ਫੈਂਸੀ ਅਤੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨੰਬਰ) ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਲੜੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਫੈਂਸੀ/ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 683 ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ₹4,13,71,000 ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ “CH01-DE-0003” ਨੂੰ 37.63 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ “CH01-DE-0001” ਨੂੰ 23.55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, '0003' ਨੰਬਰ 37.63 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਿਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ '0001' ਨੂੰ 23.55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 683 ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 4.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਨੰਬਰ 0001 ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ₹53 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਕਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫੈਂਸੀ ਵਾਹਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (RLA) ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਰਿਵਾਹਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਵਿਕਿਆ ਨੰਬਰ CH01-DD-0001 ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ₹53.88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।

ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ₹1,000 ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ, 0001 ਲਈ ₹5 ਲੱਖ, 0002-0009 ਲਈ ₹1 ਲੱਖ, ਅਤੇ ਹੋਰ VIP ਨੰਬਰਾਂ ਲਈ ₹50,000) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।

₹50 ਲੱਖ ਦੀ ਕਾਰ, ₹53 ਲੱਖ ਦੀ ਨੰਬਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ, ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ CH01-DD-0001 ਰਿਕਾਰਡ ₹53.88 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ (ਇੱਕ ਫਾਰਚੂਨਰ ਲੈਜੇਂਡਰ) ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹50 ਲੱਖ ਸੀ।

TAGS

Chandigarh Fancy Number AuctionVIP Vehicle Numbers Craze0003 Tops 0001 Bid

Trending news

Chandigarh Fancy Number Auction
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ; 0003 ਨੇ 0001 ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ
Punjab Weather Update
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ajj da hukamnama
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 2 ਜੂਨ 2026
harjot singh bains
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਏ.ਆਈ. ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ- ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ
ED arrest news
645 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੋਟਾਲੇ ਚ ED ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਰਮ ਵਧਵਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Amarinder singh raja warring
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ, PAU ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ
Justice Ashwani Kumar Mishra
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਵਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ
Shiromani Akali Dal Punar Surjit
ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਇਕ ਹੋਰ ਆਗੂ ਨੇ ਛੱਡੀ ਪਾਰਟੀ
FIFA World Cup 2026
ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, Fifa ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦਾ ਭਾਰਤ ਚ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰੇਗਾ ZEE
CM Bhagwant Mann
ਦਿਲ ਚ ਛੇਦ ਨਾਲ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੂਝਦੀ ਰਹੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ; ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨ’ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ