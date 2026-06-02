ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ; 0003 ਨੇ 0001 ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ

Chandigarh Number Plate Auction News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀਆਈਪੀ ਤੇ ਫੈਂਸੀ ਵਾਹਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਆਰਐਲਏ), ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, '0003' ਨੰਬਰ '0001' ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਿਕਿਆ।
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ, ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ 30.05.2026 ਤੋਂ 01.06.2026 ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਲੜੀ "CH01-DE" ਦੇ 0001 ਤੋਂ 9999 ਤੱਕ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰਾਂ (ਫੈਂਸੀ ਅਤੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨੰਬਰ) ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਲੜੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਫੈਂਸੀ/ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 683 ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ₹4,13,71,000 ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ “CH01-DE-0003” ਨੂੰ 37.63 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ “CH01-DE-0001” ਨੂੰ 23.55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, '0003' ਨੰਬਰ 37.63 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਿਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ '0001' ਨੂੰ 23.55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 683 ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 4.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ।
ਨੰਬਰ 0001 ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ₹53 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਕਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫੈਂਸੀ ਵਾਹਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (RLA) ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਰਿਵਾਹਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਵਿਕਿਆ ਨੰਬਰ CH01-DD-0001 ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ₹53.88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ₹1,000 ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ, 0001 ਲਈ ₹5 ਲੱਖ, 0002-0009 ਲਈ ₹1 ਲੱਖ, ਅਤੇ ਹੋਰ VIP ਨੰਬਰਾਂ ਲਈ ₹50,000) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।
₹50 ਲੱਖ ਦੀ ਕਾਰ, ₹53 ਲੱਖ ਦੀ ਨੰਬਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ, ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ CH01-DD-0001 ਰਿਕਾਰਡ ₹53.88 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ (ਇੱਕ ਫਾਰਚੂਨਰ ਲੈਜੇਂਡਰ) ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹50 ਲੱਖ ਸੀ।