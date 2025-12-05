ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੈਰੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ; ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਈ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਰਚੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼

Inderjit Singh Perry Murder Case: ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਰਚੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੈਰੀ ਬੋਕਸਰ ਨੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
Inderjit Singh Perry Murder Case: ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੈਰੀ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਿਊਸ਼ ਅਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੂਟਰ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਰੀ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੂਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ਿਵਜੀਤ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਕਤਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਕਲੇ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਰਚੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੈਰੀ ਬੋਕਸਰ ਨੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਅਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਪੈਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੰਜਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੈਰੀ ਦੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਗਿਰੋਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁਣ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਲਚਲ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ CCTV ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਗੈਂਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਵਾਰ, ਰੰਜਿਸ਼, ਬਿਨਾਂ ਪਰਦੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।