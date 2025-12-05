Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3029693
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshChandigarh

ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੈਰੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ; ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਈ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਰਚੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼

Inderjit Singh Perry Murder Case: ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਰਚੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੈਰੀ ਬੋਕਸਰ ਨੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Dec 05, 2025, 10:04 AM IST

Trending Photos

ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੈਰੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ; ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਈ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਰਚੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼

Inderjit Singh Perry Murder Case: ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੈਰੀ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਿਊਸ਼ ਅਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੂਟਰ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਰੀ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੂਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ਿਵਜੀਤ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਕਤਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਕਲੇ।

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਰਚੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੈਰੀ ਬੋਕਸਰ ਨੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਅਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਪੈਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੰਜਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੈਰੀ ਦੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਗਿਰੋਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁਣ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਲਚਲ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ CCTV ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਗੈਂਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਵਾਰ, ਰੰਜਿਸ਼, ਬਿਨਾਂ ਪਰਦੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।

TAGS

Inderjit Singh Perry murder caseLawrence Bishnoipunjabi news

Trending news

Inderjit Singh Perry murder case
ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੈਰੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ; ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਈ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਰਚੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼
Inderpreet Parry murder case
ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਪੈਰੀ ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਾਹਮਣੇ
Shani Dev 2026
2026 ‘ਚ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਣਗੀਆਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀਆਂ, ਸਾਢੇ ਸਤੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
Kisan Mazdoor Committee
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਦੀ ਕਾਲ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਛਾਪਾਮਾਰੀ
Farmers protest
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਰੋਕਣਗੇ ਰੇਲਾਂ, 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 26 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਰਦਸ਼ਨ
Pakistan
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰਾਂ–ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਹਾਲ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ
punjab weather
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ; ਫਰੀਦਕੋਟ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਢਾ
NIA
ਗੁਰੁਗ੍ਰਾਮ ਕਲੱਬ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ NIA ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ 3 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ
ajj da hukamnama
Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 5 ਦਸੰਬਰ 2025
Japan Tour Cm
ਜਾਪਾਨ ਦੌਰੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ