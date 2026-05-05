ਹੈਦਰਾਬਾਦ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਡੀਗੋ ਫਲਾਈਟ ’ਚ ਧਮਾਕਾ; ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਏਵੈਕੂਏਸ਼ਨ

IndiGo flight fire Chandigarh: ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਫਲਾਈਟ 6E 108 ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਡਾਣ ਡੌਕ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: May 05, 2026, 06:48 PM IST

IndiGo flight fire Chandigarh: ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਰਹੀ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਸੀ। ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਉਡਾਣ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਏਅਰ ਹੋਸਟੇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਬੁਝਾਇਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਉਡਾਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਉਤਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਇੰਡੀਗੋ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟਰਮੀਨਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਟੀਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ।

ਇੱਕ ਏਅਰਲਾਈਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।

ਫਲਾਈਟ 6E-108 (HYDIXC), ਜਿਸ ਵਿੱਚ 198 ਯਾਤਰੀ, ਦੋ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਛੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਰ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੇ ਨੰਬਰ 1 ਵੱਲ ਟੈਕਸੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਸੀਟ 39C ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ, ਜਿਸਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇਵਾਂਸ਼ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਟਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਕੈਬਿਨ ਕਰੂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ, ਪਰ ਧੂੰਆਂ ਪੂਰੇ ਕੈਬਿਨ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ।

ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੁਪਹਿਰ 3:35 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਚਾਲਕ ਦਲ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਲਾਈਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਨਿਕਾਸੀ ਦੌਰਾਨ, ਰਿਚਾ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।

