ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ InDrive 'ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ; ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ

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InDrive License Suspended Chandigarh News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ (STA) ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ InDrive ਦਾ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ InDrive ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਐਪ ਆਧਾਰਿਤ ਕੈਬ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ Ola Cabs 'ਤੇ ਵੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋ ਵੱਡੇ ਕੈਬ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਉਲੰਘਣਾ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਤਾਬਕ InDrive ਅਤੇ Ola ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਨਿਯਮ, 2025 ਦੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ, ਮਿਆਦੀ ਬੀਮਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਿਰਾਇਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ InDrive ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਐਪ ਬਣੇ ਵਿਕਲਪ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ Ola ਅਤੇ InDrive ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਬ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮਦਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ Ola ਅਤੇ InDrive 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ Uber ਅਤੇ Rapido ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ InDrive ਜਾਂ Ola ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੁਚੇਤ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ Ola ਅਤੇ InDrive ਰਾਹੀਂ ਕੈਬ ਬੁੱਕ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕੈਬ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਐਪ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ Uber ਅਤੇ Rapido ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਪਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਬੁਕਿੰਗ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ Ola ਅਤੇ InDrive 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।