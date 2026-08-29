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ਪੰਜਾਬੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ FIR ਦਰਜ, ਦੋ ਨਾਮਜ਼ਦ; CCTV ਖੰਗਾਲ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ

Influencer Manjit Kaur Death Case: ਪੰਜਾਬੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਭੀ ਤੇ ਪਿੰਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, CCTV ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 29, 2026, 01:07 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 01:07 PM IST
ਪੰਜਾਬੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ FIR ਦਰਜ, ਦੋ ਨਾਮਜ਼ਦ; CCTV ਖੰਗਾਲ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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