/4 राज्यों में फैले अंतर्राज्यीय नशा नेटवर्क का पर्दाफाश; मोहाली और चंडीगढ़ से मुख्य सरगना गिरफ्तार

वहीं ASP ने द कहा कि इस जांच के आधार पर पुलिस ने पहले उत्तर प्रदेश से अमित गुप्ता को गिरफ्तार किया. डिजिटल साक्ष्यों से पता चला कि अमित गुप्ता, राजस्थान के चूरू निवासी वासु उर्फ हर्ष सिंघानिया के साथ मिलकर इस सिंडिकेट को चला रहा था. पुलिस ने लगातार पीछा करते हुए 15 जुलाई 2026 को मुख्य सरगना वासु उर्फ हर्ष सिंघानिया को चंडीगढ़ से धर दबोचा. वित्तीय जांच में सामने आया कि आरोपी वासु के खाते में पिछले 6 महीनों में 14 लाख रुपये से अधिक का संदिग्ध लेन-देन हुआ था, जबकि उसकी आय का कोई वैध जरिया नहीं था.