1.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Jan 24, 2026, 01:57 PM IST

Chandigarh News: ਜੀਆਰਪੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਤਿਕਾ ਗਹਿਲੋਤ (ਆਈਪੀਐਸ) ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਰਣਨੀਤੀ ਹੇਠ, ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ (ਜੀਆਰਪੀ), ਅੰਬਾਲਾ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਸਟੀਐਫ) ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, 1.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਮਸਤੀਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਲਾਲ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।

17 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨਰੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ 1.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।

ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜੀਆਰਪੀ ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਸੀਆਈਏ ਜੀਆਰਪੀ, ਸਾਈਬਰ ਟੀਮ ਜੀਆਰਪੀ, ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਐਸਟੀਐਫ ਨੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਤੀਬਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਕਨੀਕੀ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਿਨ-ਰਾਤ ਚੱਲੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜੀਆਰਪੀ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਲਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ, ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਰਜਨੀਸ਼ ਨੂੰ ਦਲਸਿੰਘ ਸਰਾਏ (ਸਮਸਤੀਪੁਰ, ਬਿਹਾਰ) ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਕੌਸ਼ਲ ਤੇ ਰਜਨੀਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਨੌਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹6,02,000 ਨਕਦ, ਲਗਭਗ ₹15-16 ਲੱਖ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, 2 ਲੈਪਟਾਪ, 2 ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ, 8 ਟੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, 10 ਕੀਪੈਡ ਫੋਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦਲਸਿੰਘ ਸਰਾਏ ਦੇ ਅਜਨੌਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਭੂਤੀਪੁਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਲਿਆਣਪੁਰ ਵਿੱਚ "ਰੇਲ ਨੀਰ" ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ਾ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

