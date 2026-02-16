Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3111870
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshChandigarh

ਆਈਪੀਐਸ ਡਾ. ਸਾਗਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨਮਾਨ

IPS Dr. Sagar Preet Hooda: 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਡਾ. ਸਾਗਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੁੱਡਾ, ਆਈਪੀਐਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Feb 16, 2026, 08:28 PM IST

Trending Photos

ਆਈਪੀਐਸ ਡਾ. ਸਾਗਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨਮਾਨ

IPS Dr. Sagar Preet Hooda: 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਡਾ. ਸਾਗਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੁੱਡਾ, ਆਈਪੀਐਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਡਾ. ਸਾਗਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੁੱਡਾ, ਆਈਪੀਐਸ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਸੇਵਾ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਡਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਡਾ. ਸਾਗਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੁੱਡਾ, ਆਈਪੀਐਸ (AGMUT: 1997), ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਯੂਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਸੇਵਾ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਡਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ 2025 ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 16 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

 

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

IPS Dr. Sagar Preet HoodaPresidential awardpunjabi news

Trending news

Dalit Youth Assault Case
ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਕੁਕਰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਐਸਐਸਪੀ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ
Gurdwara Amb Sahib Land Sale Case
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘਪਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
Partap Singh Bajwa news
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
Punjab Shocking News
ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵੀ ਉਸੇ ਬਿਸਤਰੇ ਉਤੇ ਨਿਕਲੀ ਜਾਨ
JP Nadda
भल्लू बस हादसे के पीड़ितों से मिले जे.पी. नड्डा, परिजनों से मुलाकात कर जताया शोक
Punjab AAP News
ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਿਲ
Shimla News
फर्जी प्रमाणपत्रों से HPU में मिली नौकरी, सहायक प्रोफेसर के खिलाफ FIR दर्ज
Attari Retreat Timing Changed
ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਰਿਟ੍ਰੀਟ ਸੈਰੇਮਨੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ
Ludhiana Fake School
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ; ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਕੀਤੀ ਰੱਦ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ
Shiv Pratap Shukla
हिमाचल में सियासी हलचल! 50 पन्नों का भाषण 3 मिनट में खत्म, RDG पर चुप रहे राज्यपाल