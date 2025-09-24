Chandigarh News: ਕੈਥਲ 'ਚ ਕਨ੍ਹਈਆ ਮਿੱਤਲ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ; ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ

Chandigarh News: ਕੈਥਲ ਵਿੱਚ ਕਨ੍ਹਈਆ ਮਿੱਤਲ ਵਿਵਾਦ ਆਖਰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਟੂ ਸ਼ਿਆਮ ਜਾਗਰਣ ਕੈਥਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਗਾਇਕ ਕਨ੍ਹਈਆ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਵਿਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ
ਕਨ੍ਹਈਆ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਥਲ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਖਾਟੂ ਸ਼ਿਆਮ ਜਾਗਰਣ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੂਰਜਮਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਲਾਈਵਸਟ੍ਰੀਮ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਨਾਮ ਗਲਤੀ ਨਾਲ "ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੂਰਜ ਮਲਖਾਨ" ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੇ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਗੇਟ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।
ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਟ ਸਕੂਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਨ੍ਹਈਆ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਪਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ, ਤਾਂ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੈਥਲ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
