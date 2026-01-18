Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3078566
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshChandigarh

ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਨਿਕਲੀ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ; ਪਤਨੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਚਪੜਾਸੀ

Punjab Lohri Makar Sankranti Bumper 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੁਹੰਮਦਪੁਰੀਆ ਦੇ ਇਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Jan 18, 2026, 04:54 PM IST

Trending Photos

ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਨਿਕਲੀ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ; ਪਤਨੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਚਪੜਾਸੀ

Punjab Lohri Makar Sankranti Bumper 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੁਹੰਮਦਪੁਰੀਆ ਦੇ ਇਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਕੁਮਾਰ ਦਿਹਾੜੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੈਕਪੋਟ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਵਾਲੀ ਬੰਪਰ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਖ਼ਸ਼ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਹੜੀ ਬੰਪਰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਢੋਲ ਅਤੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥਾਰ ਖਰੀਦਾਂਗਾ।" ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਘਰ ਵਧਾਈ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਦਕਸ਼ ਦੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ।

ਦਕਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਪਾਪਾ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਰ ਖਰੀਦਾਂਗੇ।" ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ, ਸੁਮਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਇੰਨੀ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਮਦਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਉਸ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨੇ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧਾ ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ।

TAGS

Laborer Prithvi Lottery WinPunjab Lohri Makar Sankranti Bumper 2026punjabi news

Trending news

MP Malvinder Singh Kang
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
shefali jariwala death news
ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਜਰੀਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਮੋੜ; ਪਤੀ ਪਰਾਗ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਬਿਆਨ
Punjab Vidhan Sabha Election
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਲਬੀਰ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ
Anurag Thakur
सांसद अनुराग ठाकुर ने माता चिंतपूर्णी के दरबार में की पूजा-अर्चना
punjab lottery winner
ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਝਿੜਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਚੋਰੀ-ਛੁਪੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਟਿਕट; ਚਮਕੀ ਕਿਸਮਤ
jalandhar phagwara highway accident
ਜਲੰਧਰ-ਫਗਵਾੜਾ ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਕਰਾਈਆਂ 6 ਕਾਰਾਂ
Sri Nabh Kanwal Raja Sahib
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਬੰਗਾ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਨਾਭ ਕੰਵਲ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜੇ; ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ChatGPT
ChatGPT ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਦਰਦ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਮੌਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਰੀਜ਼!
Dr. Sukhwinder Kumar Sukhi
ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ; ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ
Kuldeep singh Dhaliwal
ਭਾਰਤ–ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧੇਗਾ; ਬਾਰਡਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ