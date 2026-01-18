ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਨਿਕਲੀ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ; ਪਤਨੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਚਪੜਾਸੀ

Punjab Lohri Makar Sankranti Bumper 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੁਹੰਮਦਪੁਰੀਆ ਦੇ ਇਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ।
Punjab Lohri Makar Sankranti Bumper 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੁਹੰਮਦਪੁਰੀਆ ਦੇ ਇਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਕੁਮਾਰ ਦਿਹਾੜੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੈਕਪੋਟ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਵਾਲੀ ਬੰਪਰ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਖ਼ਸ਼ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਹੜੀ ਬੰਪਰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਢੋਲ ਅਤੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥਾਰ ਖਰੀਦਾਂਗਾ।" ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਘਰ ਵਧਾਈ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਦਕਸ਼ ਦੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ।
ਦਕਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਪਾਪਾ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਰ ਖਰੀਦਾਂਗੇ।" ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ, ਸੁਮਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਇੰਨੀ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਮਦਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਸ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨੇ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧਾ ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ।