Chandigarh News: ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਮੰਗੀ; ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ

Chandigarh News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ), ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਸਦੇ ਨਵੇਂ ਥਾਰ ਉਤੇ ਸਕਰੈਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ₹1 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਪਰ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ (ਬੀਐਨਐਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੈਕਟਰ 34 ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਤੇ ਸੈਕਟਰ 44ਬੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉਸਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਈਰਖਾ ਕਾਰਨ, ਉਸਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਉਸਦੀ ਨਵੀਂ ਥਾਰ ਰੋਕਸ (ਨੰਬਰ CH 01 CY 2894) ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖੁਰਚਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ₹1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਰਾਵਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਇਸ ਫੁਟੇਜ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ, ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵਕੀਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਮੈਨੂੰ ਬੀਐਨਐਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ"
ਰਾਵਤ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈਪੀਸੀ), 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 35 (ਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ"
ਵਕੀਲ ਰਾਵਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਲਿਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਬਨਾਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ (2013) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਐਸਐਚਓ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ"
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 34 ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।