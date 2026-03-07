Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3132649
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshChandigarh

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ

Liquor Rate Hike News: ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Mar 07, 2026, 04:20 PM IST

Trending Photos

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ

Liquor Rate Hike News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਬਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਪੋਰਟਡ ਸ਼ਰਾਬ, ਵਾਈਨ ਅਤੇ ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2027 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।

500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 10 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 40 ਰੁਪਏ ਵਧ ਕੇ 2040 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਭਾਗੀ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 97 ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਰਹਿਣਗੇ
ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 97 ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ₹454.35 ਕਰੋੜ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 10 ਰੁਪਏ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਭਾਗੀ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ
ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੇ L-10B ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸ਼ਰਾਬ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਵਿਭਾਗੀ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਂਡੇਡ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ GPS ਲਾਜ਼ਮੀ
ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਆਯਾਤ, ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ GPS ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਅਤੇ ਬੋਤਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਊ ਸੈੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ, 750 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਦੀ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ 'ਤੇ 50 ਪੈਸੇ, ਬੀਅਰ ਦੀ 650 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਦੀ ਬੋਤਲ 'ਤੇ 50 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਵਿਸਕੀ ਦੀ 700 ਜਾਂ 750 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਦੀ ਬੋਤਲ 'ਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

TAGS

Liquor Rate HikeChandigarh Excise Policypunjabi news

Trending news

Liquor Rate Hike
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ
Human Rights Commission Members
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ
Baba Bakala Sahib Beadbi
ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਠਿਆਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ
Gangster Amritpal Singh Arrested
ਗੈਂਗਸਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ; ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਗੈਂਗ ਲਈ ਕਰਦਾ ਸੀ
cabinet meeting decision
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ
amritsar news
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ
Bhagwant Mann
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀਤੀ ਲਾਂਚ
Bikram Singh Majithia
ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪੇਸ਼
Zirakpur kidnapping case
ਮਹਿਲਾ ਮੈਨੇਜਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ, 10–12 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿਡਨੈਪ
Vigilance Bureau Action
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ; ਐਸਐਸਪੀ ਦਫਤਰ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ